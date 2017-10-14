Google Fotoğraflar’ın sınırsız depolama alanını Pixel’siz elde etmek mümkün

Geliştiriciler Google Fotoğraflar’dan korsan bulut depolama alanı elde etmenin bir yolunu buldular. Google, Pixel telefon sahiplerine tam çözünürlükte fotoğraf ve videolarını depolamaları için sınırsız depolama alanı sunuyor. Bazı geliştiriciler sınırsız Google Fotoğraflar depolama alanını Nougat veya daha üstü sürümle çalışan bir Android cihazında elde etmek için, Pixel cihaz gereksinimin etrafından dolaşacak bir yol buldular.

Ne var ki, söz konusu çözüm çok basit görünmüyor. Kullanıcıların öncelikle cihazlarının root erişimini elde etmeleri, daha sonra da Pixel telefonlarında bulunan bir dosyayı indirmeleri, o dosyayı cihazlarına yüklemeleri gerekiyor. Hatta bazı durumlarda daha da ileri gidip daha karmaşık ayarlamalar da yapmaları gerekebilir. XDA Developers sitesinde bu yöntem ile ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

Bir geliştirici daha önce özel Pixel duvar kağıtlarını elde etmek için bir yöntem bulmuştu. Görünüşe göre, bu yöntemle birlikte sınırsız Google Fotoğraflar depolama alanının kilidi de açılmış oldu.

XDA, bazı geliştiricilerin yöntemi uygulamalarına rağmen fotoğraflarını ve videolarını yüklediklerinde Google Drive alanlarını tüketmeye devam ettiklerini gördüklerini dile getiriyor. Bazıları da çözümün kendileri için çalıştığını belirtiyor. Site ekibi, kendi tarafında denemeleri sürdürdüğünü ve sonuca ulaştıklarında bunun doğrulamasını yapacaklarını ekliyor.

Ne var ki, Google bu açığı en sonunda kapatacak ve korsan yöntemin yolunu tıkayacaktır.