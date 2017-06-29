Google Fotoğraflar’ın yeni paylaşım özellikleri kullanıma sunuluyor

Google geçtiğimiz ay Google Fotoğraflar için duyurmuş olduğu dört yeni paylaşım özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

Güncellemeyle birlikte uygulamanın alt bölümüne “paylaşım” şeklinde yeni bir sekme ekleniyor. Uygulama bundan böyle başkalarıyla paylaşabileceğiniz fotoğrafları, kimlerle paylaşmak isteyebileceğinize dair tavsiyelerle birlikte gösteriyor. Bu özellik genel olarak yüz tanıma teknolojisi etrafında işliyor. Eğer Google belirli bir e-posta adresine sahip olan belirli bir kişiyle düzenli olarak fotoğraf paylaştığınızı fark ederse, onlara yeni fotoğrafları gönderme tavsiyesinde de bulunacak.

Fotoğraflar’ın paylaşım sekmesi sizinle paylaşılan tüm fotoğrafların ve albümlerin bir listesini de gösterecek. Böylelikle paylaşılan fotoğraflara bakmak daha da kolaylaşacak.

Ancak güncellemeyle birlikte gelen en büyük paylaşım özelliği otomatik paylaşım oluyor. İsteğe bağlı kullanılabilen bu özellik, Google Fotoğraflar’ın bir kişiye ait bazı veya tüm fotoğrafları onunla otomatik olarak paylaşmayı sağlıyor. Bu özellik sayesinde bir anne veya baba, kendisinin veya eşinin fotoğraflarını çocuklarıyla otomatik olarak paylaşabilir.

Tabii ki, otomatik paylaşım özelliğinin gizlilik açısından bazı riskleri bulunuyor. Bu nedenle bu özelliği fotoğraf paylaşma konusunda herhangi bir rahatsızlık duymayacağınız kişiler için açmanız yerinde olacaktır. Google’ın yüz tanıma teknolojisi epey doğru şekilde çalışıyor, ancak tamamen kusursuz sayılmaz. Yani, başkasına ait olan fotoğrafların başka bir kişiyle otomatik olarak paylaşılması ihtimali her zaman bulunuyor. Yine de, bu özellik özellikle ebeveynler için epey kullanışlı olabilir.

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Google bu yeni özelliklerin içinde içinde bulunduğumuz hafta içinde tüm Google Fotoğraflar kullanıcılarına ulaştırılacağını belirtiyor.