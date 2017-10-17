Google Fotoğraflar şimdi evcil hayvanları da tanıyor

Google Fotoğraflar şimdi evcil hayvanlarınızın fotoğraflarını da tanıyabiliyor. Tanınan bu fotoğraflar, tıpkı insanların fotoğrafları gibi otomatik olarak gruplandırılıyor. Böylelikle “kedi”, “köpek” gibi anahtar kelimlerle arama yapmadan evcil hayvanınızın fotoğraflarını görmeniz mümkün olacak. Algoritma sizin için tüm işi hâlledecek.

Çoğu ülkede kullanıma sunulan bu yeni özellik evcil hayvanları insanların yanında grup olarak göstermekle kalmıyor. Hatta onları isimlerle etiketlendirmeniz de mümkün. Böylelikle aramalarda en iyi fotoğrafı bulmanız biraz daha kolay hâle gelecektir. Bu arada Google, hayvan emoji’sini kullanarak da arama yapmaya izin veriyor.

Google, farklı türdeki hayvanları ayırt edebildiğini söylese de, bunun henüz istenilen performansta sonuçlar vermeyebileceğini söylüyor. Yani Google’dan teriyer cinsi köpeğinizin fotoğraflarını göstermesini istediğinizde, karşınıza çıkan sonuçlar tam olarak istediğiniz sadelikte ve mükemmellikte olmayabilir. Ancak bu tarafta da işlerin zamanla daha iyi hâle gelmesini bekleyebiliriz.