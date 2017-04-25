Google Fotoğraflar iOS uygulamasının en son güncellemesiyle birlikte bir iPhone’da TV’ye görüntü transferi mümkün hâle geliyor. Böylelikle bir Apple TV sahibiyseniz, Google’ın fotoğraf uygulamasında sakladığınız fotoğraflarınızı veya videolarınızı TV’nizde kolaylıkla izleyebileceksiniz.

Son güncellemeyle birlikte uygulama AirPlay’i kullanarak görüntülerin aktarımını gerçekleştiriyor. Böylelikle Fotoğraflar uygulamasında gezinerek hangi fotoğrafları TV ekranına yansıtacağınızı seçebilirsiniz.

Bu güncelleme çığır açıcı nitelikte değil, ancak platformlar arasında işlevselliğin artırılması bakımından önemli sayılabilir. Google son yıllarda iPhone için kaliteli uygulamalar üretme noktasında epey iddialı görünüyor. Hatta Motion Stills gibi bazı uygulamalar iPhone için özel olarak geliştirildi. Fotoğraflar’a AirPlay desteğinin kazandırılması iPhone kullanıcılarının Google’ın fotoğraf yazılımını kullanması için biraz daha teşvik edici olabilir.