Google Family Link uygulamasıyla anne ve babaların eski Android cihazlarını çocuklara rahatlıkla teslim edebilmesini amaçlıyor. Böylelikle çocukların Play Store’dan kendilerine uygun olmayan içerikleri indirebilmesi sağlanacak. Daha öncesinde sadece davetiyelerle indirilebilen uygulama, artık dileyen herkes tarafından indirilebilecek.

Family Link ebeveynlere çocuklarının Play Store’a indirmek istedikleri uygulamaları onaylama veya engelleme imkânını veriyor. Uygulama sayesinde ebeveynler çocuklarının ekran başında ne kadar zaman geçirdiğini ve hangi uygulamalara erişebildiğini görebiliyor. Buna ek olarak, Family Link ile cihaza zaman sınırlaması koyulabiliyor ve gerektiğinde cihaz uzaktan kilitlenebiliyor.

Google’ın yeni uygulamasıyla doğrudan Amazon’un çocuk dostu Fire tabletlerini seçmiş olması muhtemel görünüyor. Amazon’un tabletleri ilk günden bu yana ebeveynlere kullanım süresini sınırlama imkânı sunuyor. Amazon kısa bir süre önce çocuklarına yönelik tabletlerinde ebeveynlerin daha detaylı verilere ulaşmasını mümkün kılmıştı. Şirket, geçtiğimiz nisan ayında da ebeveynler için yeni bir kontrol paneli sunmuştu.

Google Family Link ile ebeveynlere tam erişim izni vermiyor

Google Family Link, tüm kontrolü ebeveynlerin eline vermiyor. Bazı mesajlaşma veya müzik uygulamaları tamamen takip edilemiyor. Yine de, amaç eski tabletlerin çocuklara rahatlıkla verilebilmesi olduğu için bu durumun bir eksiklik yaratmayacağı düşünülüyor.

Google Family Link uygulaması, Nougat uyumlu Android cihazlara yüklenebilecek. Marsmallow yüklü bazı cihazlar da uygulamayı çalıştırabilecek. Ebeveynler ise kontrol amaçlı yükleyecekleri Family Link uygulamasını iOS 9 ve daha üstü sürümlerin yüklü olduğu bir iPhone’a veya Android KitKat ve üstü sürüm taşıyan bir telefona yükleyebilecek.