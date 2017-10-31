Google Earth geçtiğimiz nisan ayı itibarıyla tarayıcı desteğine de kavuşmuştu. Böylelikle bilgisayar başından dünyayı sanal olarak turlamak için ekstra bir uygulama indirmeye gerek kalmamıştı. Ancak söz konusu destek hâli hazırda sadece Google Chrome’u kapsıyor.

Google’ın keşif uygulamasının geliştirici ekibi, bu durumu değiştirmek için sıkı bir mesai harcıyor. Ekip bu çalışmaların meyvesini almaya da oldukça yakın görünüyor. Google Earth’ün resmi Twitter hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, uygulamanın web versiyonunu Mozilla Firefox ile uyumlu hâle getirmeye yönelik çalışmalarda önemli mesafe kaydedildiği belirtildi.

Earth ekibi uygulama için web desteği üzerinde çalışırken, ellerinde yerel kodu tarayıcıya getirmek için sadece iki yol bulunuyordu. Ekip, bu iki seçenek içinden “Native Client” adını taşıyan yöntemi seçti. Söz konusu yöntem sadece Chrome tarafından desteklenirken, ekip WebAssembly uyumlu bir versiyonun da geliştirileceğini açıklamıştı.

Yerel kodu tarayıcı üzerinde çalıştırmaya yönelik bir açık standart olan WebAssembly’nin geliştirme süreci o dönemde devam ediyordu. WebAssembly’nin gerekli olgunluğa erişmesiyle birlikte Earth ekibi de Firefox desteğini sunma konusunda adımlarını hızlandırdı.

Google Earth Safari ve Microsoft Edge desteğine de kavuşabilir

WebAssembly, Chrome ve Firefox’un yanı sıra Apple Safari ve Microsoft Edge tarafından da destekleniyor. Dolayısıyla yakında daha fazla tarayıcı üzerinden Google Earth’e erişilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.