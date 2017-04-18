Google Earth Android kullanıcılarına üç boyutlu haritalar gösterecek

Google, 22 Nisanda kutlanacak Dünya Günü öncesinde Google Earth uygulamasının Android ve Chrome versiyonlarını yeniledi. Yeni versiyonla kullanıcılar belirli konumların üç boyutlu haritalarını görebiliyor. Buna ek olarak, Google Earth Android uygulaması ve Chrome üzerinden rehberli turlara katılmak ve dünyanın popüler noktalarını gezmek mümkün oluyor.

İnteraktif turlarda kullanıcılara bilim insanları, belgeselciler ve diğer uzmanlar rehber olarak eşlik ediyor. Söz konusu turlara servise yeni eklenen “Kâşif” bölümü üzerinden erişiliyor. Bu bölümde şimdiden 50’den fazla tur bulunuyor. Bu turlarda ünlü isimler kullanıcılara önemli bilgiler veriliyor. Örneğin, Tanzanya’daki Gombe Milli Parkı’na düzenlenen gezinin rehberliğini primat uzmanı Jane Goodall ve ekibi üstleniyor. BBC Earth ekibinin prodüktörlüğünü yaptığı turların yanı sıra, Susam Sokağı’ndan Lola da Meksika turunda Maya harabeleri hakkında çocuklara bilgi veriyor.

Yenilenen Google Earth ile birlikte kullanıcılara “Kendimi şanslı hissediyorum” butonu da sunuluyor. Bu butona tıklandığında kullanıcılar gelişigüzel olarak seçilen bir yere götürülüyor. Bu yer, İtalya’daki bir opera evi ya da Japonya’da kiraz çiçeklerinin olduğu bir bahçe olabiliyor. Ancak bunun öncesinde kullanıcılara ilgili konuma dair ilginç bilgilerin bulunduğu bir kart gösteriliyor. Kullanıcılar yeni 3D özelliği sayesinde gezdikleri mekanı üç boyutlu olarak görebiliyor. Bunun için ekranın sağ üst köşesinde bulunan 3D ikonuna dokunmak yeterli oluyor.

Google Earth Android uygulamasındaki yenilik çalışmaları iki yıl önce başlamış

Yenilenen Google Earth arayüzü üzerindeki çalışmaların iki yıl önce başladığı belirtildi. Chrome ve Android uygulamalarına eklenen yeni özelliklerin önümüzdeki dönemde iOS ve diğer tarayıcılara da ekleneceği ifade edildi.