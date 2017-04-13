Google Earth için yeni dönemin kapıları 18 Nisanda açılacak. Google, 22 Nisan Cumartesi günü kutlanacak Dünya Günü öncesinde 18 Nisanda düzenleyeceği etkinlikle popüler Earth platformunun yeni yüzünü gözler önüne çıkaracak.

Şirket etkinlikle ilgili olarak zaman ve mekan dışında fazla bir detay paylaşmadı. 18 Nisanda Türkiye saatiyle 15:30’da başlayacak etkinlik, New York’taki Whitney Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Google, geçtiğimiz yılın sonlarında uygulamanın sanal gerçeklik versiyonunu hazırlamıştı. Steam üzerinden yayınlanan uygulama, şu an için sadece HTC Vive sanal gerçeklik başlıklarında çalıştırılabiliyor. Ancak uygulamayı geliştiren ekip, kapsama alanının genişletileceği sözünü vermeyi de ihmal etmemişti. Dolayısıyla önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte Earth’ün sanal gerçeklik uygulamasının daha fazla cihazdan erişilebilir hâle geldiğini duymak şaşırtıcı olmayacaktır.

Google Earth sanal gerçeklik ile etkili bir eğitim aracı niteliği kazanıyor

Google Earth sanal gerçeklik uygulamasının şirketin sanal gerçeklik platformu Daydream ile uyumlu hâle gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Böylelikle sanal gerçeklikle birlikte nitelikli bir eğitim aracına dönüşen uygulama, daha çok kişiye ulaşabilir. Yürütülen tahminlerin doğru olup olmadığını görmek içinse önümüzdeki haftayı beklemek gerekiyor.