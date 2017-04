Google Duo’nun sesli görüşme özelliği dünya çapında kullanımda

Google’ın video sohbet uygulaması Google Duo şimdi dünya çapında sesli görüşmelere olanak sağlamaya başladı. Geçen ay sadece Brezilya’da kullanıma sunulan bu özellik, Duo’nun baş mühendisi Justin Uberti tarafından paylaşılan habere göre tüm dünya çapında kullanılabilir hâle geldi. Sesli görüşme özelliğine erişmek için uygulamanın kullanıcı arayüzünde, en tepede yer alan düğmeyi ses tarafına çevirmek yeterli oluyor.

Google’ın başlangıçta video sohbet amacıyla geliştirdiği uygulamaya sesli görüşmeleri entegre etmesi garip karşılanabilir. Ancak FaceTime ve Skype gibi en büyük rakiplerin video görüşmeler yanında sesli görüşmeleri de sunduğu bir ortamda Duo’nun rekabet için bunu yapması kaçınılmazdı. Üstelik Google’ın iletişim uygulamalarına yönelik yaklaşımına baktığımızda, şirketin her türlü işlevi eklemekten kaçınmadığını, fazla özellik veya servis konusunda çok da takıntılı olmadığını görüyoruz.

?? Google Duo's new audio calling feature now available worldwide! pic.twitter.com/gFQxQTcu2S

— Justin Uberti (@juberti) April 10, 2017