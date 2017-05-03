Google Duo Android uygulaması 50 milyon indirme rakamına ulaştı

Google’ın sesli ve görüntülü sohbet uygulaması Duo’nun yolculuğu, mesajlaşma uygulaması Allo’nunkinden daha iyi geçiyor gibi görünüyor. Duo’nun istatistikleri, uygulamanın popülaritesini koruduğunu gösteriyor. Google Duo Android uygulaması, 50 milyon indirme rakamına ulaşmayı başardı.

Duo’nun işinin ilk günden bu yana Allo’ya kıyasla daha kolay olduğunu kabul etmek gerekiyor. Allo’nun karşısında sadık kullanıcı kitlelerini oluşturmuş pek çok sohbet uygulaması bulunuyor. Sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google Duo ise daha az rakiple mücadele ediyor. Pazarındaki rekabet dozunun düşük olmasının Duo’ya sağladığı hareket alanı sağladığı, açıklanan istatistikler sayesinde daha net biçimde görülüyor.

AppAnnie’nin verilerine göre, Google Duo’nun Android uygulaması Google Play Store üzerinden 50 milyon defa indirildi. Ancak bu rakamların kullanıcıların uygulamaya bağlılık oranını yansıtmadığını belirtmek gerekiyor.

Google Duo Android uygulaması istikrarlı çizgisini koruyor

Ancak AppAnnie’nin son birkaç ayı kapsayan rakamlarına bakıldığında uygulamanın istikrarını koruduğu görülüyor. Google Duo, son birkaç aydır ABD’nin en popüler Android uygulamaları arasında yer alıyor. Duo, ABD’deki Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği onuncu iletişim uygulaması olma özelliğini taşıyor.