Google Drive’ın emektar masaüstü uygulaması dün itibarıyla emekliye ayrıldı. Google bu olayı yayınladığı bir blog yazısıyla duyurdu. 11 Aralık’ta uygulama için sunulan destek kesilecek ve 12 Mart 2018 tarihinde de uygulama tamamen kapanmış olacak.

Hâlâ Drive uygulamasını kullanan kullanıcılar ekim ayından itibaren uygulamanın kaldırılacağına dair bildirimler görmeye başlayacaklar. Şirket müşterilerini bireysel veya kurumsal kullanıcı olmalarına bağlı olarak iki seçenekten bir tanesine yönlendirecek.

Google Drive servisi bir yere gitmiyor. Bulut üzerinde depolanan dosyalara web, akıllı telefon uygulamaları veya aşağıda sözünü ettiğimiz iki yazılım seçeneğinden bir tanesiyle erişmek mümkün olacak.

Google’ın yeni sayılabilecek iki yeni yazılım aracı verileri bulutta yedekleme veya buluttaki dosyalara erişme imkanı sunuyor. Yedekle ve Eşzamanla olarak adlandırabileceğimiz, Backup and Sync adlı uygulama bireysel tüketicileri hedefliyor. Bu uygulama Google Drive ve Google Fotoğraflar Yükleyicisi uygulamalarının yerini alacak. Bu uygulama işin özünde Drive ile aynı işlevler sunacak ve hemen hemen aynı doğrultuda çalışacak.

Kurumsal tarafta ise Google, Drive File Streamer uygulamasını çıkarıyor. Bu uygulama yerel sürücüde alan tasarrufu sağlarken tüm Google Drive dosyalarına da doğrudan bilgisayardan erişim fırsatı sunacak. Böylelikle kurumsal kullanıcılar için daha düzgün görünümlü ve entegre bir çözüm sağlanmış olacak.

Bu iki Google Drive muadili uygulama arasında bazı farklar da bulunacak. Bunlar birbirlerinin yapamadığı bazı işleri yapma yeteneğini barındıracak. Birçok kullanıcıyı ilgilendiren uygulama Yedekle ve Eşzamanla olacaktır, ancak profesyonel kullanıcılar bu uygulamanın NAS sürücüleri için destek sunmamasından yakınabilirler.