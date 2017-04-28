Google donanım geliştirme ekibinin önemli ismiyle yollarını ayırdı

David Foster bundan yaklaşık altı ay önce Amazon’a veda etmiş ve donanım ürünlerinin gelişiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak Google’a katılmıştı. Foster’ın internet devindeki macerası da fazla uzun sürmedi. Bloomberg’de yer alan habere göre; Foster, Google donanım ekibindeki görevinden ve şirketten ayrıldı.

Foster, Google Pixel telefonlarının ve Home hoparlörünün piyasaya çıkış sürecinde önemli bir rol oynamıştı. Tecrübeli yönetici; Amazon Echo hoparlör, Kindle Paperwhite ve Voyage e-kitap okuyucunun geliştirme çalışmalarına liderlik etmişti.

Foster’ın LinkedIn’deki özgeçmişine bakıldığında Google’da bu kadar az kalması biraz daha garip bir hâl alıyor. Daha önce Amazon dışında Apple ve IBM’de de çalışan Foster, üç şirkette de neredeyse 6 yıl boyunca görev yaptı. Tecrübeli yöneticinin Google’dan önce en kısa maceraları 13 ay süren Gibson Guitar ve SuperMac Technology deneyimleri olmuştu.

Google donanım biriminde Foster’ın yerine birini getirmeyi düşünmüyor

Bloomberg’in kaynaklarına göre; Google, Foster’ın yerine bir transfer yapmayacak. En azından kısa vadede böyle bir hamlenin gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Bu da Google’ın 2017’de çıkaracağı yeni ürünlere yönelik merakı biraz daha artırıyor. Google’ın bu yıl hem Pixel telefonlarını hem de Home hoparlörünü yenileyeceği söyleniyor.