Google bundan 19 yıl önce 4 Eylül 1998’de kurulmuştu. Ancak şirket, 27 Eylül 2005’te rekor indeks sayısına ulaştığı için doğum günlerini 27 Eylül’de kutlamayı tercih ediyor. Google doğum günü çarkıfeleği ile 19. yaş gününü internet kullanıcılarıyla birlikte kutluyor.

Çarkta şirketin geçmişten bugüne kadar hazırladığı 19 interaktif tarayıcı oyunu bulunuyor. Beethoven’ın 245. doğum gününü kutlamak için hazırlanan müzikal puzzle oyunundan 2016’da Cadılar Bayramı’nda internet kullanıcılarının karşısına çıkan Magic Cat Academy doodle’ı, sunulan oyunlar arasında bulunuyor.

Google 19. yaş günü şerefine kullanıcılarına yeni bir yılan oyunu da sunuyor. Bu oyun da çarktaki 19 seçenek arasında yer alıyor. Tic-tac-toe ve Dünya Günü Bilgi Yarışması da çarktaki ödüller içinde bulunuyor. Kullanıcılar söz konusu oyunları bugünden sonra da oynamaya devam edebilecek. Bunun için arama kutusuna “Google doğum günü çarkıfeleği” yazmak yeterli olacak. Çarkı çeviren kullanıcılar, diğer Doodle oyunlarını da deneyebilecek.

Google doğum günü çarkıfeleği bağımlılık yaratan oyunları da barındırıyor

Google doğum günü çarkıfeleği, zamanında bağımlılık yaratan bazı oyunları da barındırıyor. Bu oyunlar arasında 2010’da çıkan Pac Man göze çarpıyor. Yazılım şirketi RescueTime, oyunun ekonomiye maliyetinin 120 milyon dolar ve 4.8 milyon saat olduğunu iddia etmişti.