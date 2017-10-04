Google Daydream View VR başlığının yeni versiyonunu da donanım etkinliğinde gözler önüne çıkardı. Yenilenen Daydream View’de de Google, yumuşaklık ve kumaş kaplamasından vazgeçmiyor. İlk versiyondaki kontrol özellikleri ve temel yetenekler de muhafaza ediliyor. Ancak görsel bakımdan bazı küçük değişikliklerin yapılmış olması gözlerden kaçmazken, başlık geliştirilmiş mercekler de barındırıyor.

Bu küçük değişikliklerin etkisi fiyat etiketine de yansıyor. Yeni nesil Daydream View sanal gerçeklik başlıklarına sahip olabilmek için 99 dolar ödemek gerekecek. Ön siparişe çıkan yeni nesil başlığın sevkiyatı 19 Ekim’de başlayacak. Potansiyel alıcılar Kömür, Sis ve Mercan olarak adlandırılan renk seçenekleri arasında tercih yapabilecek.

İlk Google Daydream View geçtiğimiz yıl kasım ayında satışa sunulmuş ve sadece Google Pixel’i desteklemişti. O günden bu yana Google’ın Daydream sanal gerçeklik platformuyla uyumlu cihazların sayısı ciddi ölçüde artmış durumda. Samsung Galaxy Note 8 ve yakında piyasaya çıkacak LG V30 gibi telefonlar da destek kapsamında yer alıyor.

Yeni Google Daydream View 11 ülkede satışa sunulacak

Google Daydream’i çok sayıda akıllı telefon için bir platform olarak tasarlasa da, Daydream View şimdiye kadar sadece ABD’de satılmıştı. Ancak yeni nesille birlikte bu durum da değişecek. Yeni Google Daydream View, 11 ülkede satışa sunulacak. Türkiye’nin yer almadığı listede şu ülkeler bulunuyor: ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Avustralya, Hindistan, İtalya, Fransa, İspanya, Japonya ve Güney Kore.