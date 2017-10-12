New York şehrinde kurulan bir girişim olan Neverware, eskimiş bilgisayarları Chromebook’lara çevirmeyi sağlayan bir yazılım platformu geliştirmişti. Şirket, yaptığı açıklamayla Google’dan yatırım aldığını duyurdu. Yatırımın miktarı belli olmasa da, bunun bir önceki yatırım turunda toplanan 6.5 milyon dolardan daha fazla olduğu belirtiliyor.

İki taraf arasında bir sinerjinin doğabileceği açık şekilde görülüyor. Neverware’ın geliştirdiği CloudReady, Google’ın Chrome OS’i ile aynı açık kaynak teknolojisini temel alıyor. Neverware’ı kullanmayı tercih eden kurumlar veya eğitim kuruluşlarının BT ekipleri, Google’ın bulut tabanlı yönetim konsolu aracılığıyla ChromeEnterprise entegrasyonundan da yararlanma, filolarındaki farklı modellerin uzaktan yönetimini tek elden, basit bir şekilde gerçekleştirme fırsatını elde ediyor.

Aslında Google, Neverware’ın merkezinde her zaman yer alan bir girişim olmamıştı. Önceleri şirket eski makineleri sanal masaüstü sistemlere dönüştürmekle ilgileniyordu. Bir zamanlar Windows’un en güncel sürümünü eskimiş bir makinede çalıştırmayı başaran şirket bu yaklaşımını devlet okullarına götürmüş, biraz başarıya ulaşsa da, okullara merkezi sunucu kurma kısmı iyi şekilde ölçeklenemediği için proje de pek başarılı olmamıştı.

2015 yılından itibaren ABD’deki okulların Chromebook’lara kaymaya başlamasıyla birlikte Neverware da dikkatini Google’a yoğunlaştırmaya, donanım maliyetlerini arama devinin bulut sistemine kaydırmaya başladı. CloudReady’nin 2015’teki çıkışından beri, ABD’nin 50 farklı eyaletindeki 1000’den fazla okul bölgesinde ve dünya çapında 21 farklı ülkede Neverware’ın yazılımı sayesinde eskimiş, yavaş veya bir kenara atılmış bilgisayarlara Chromebook’a dönüştürülerek hayat verildi.

Microsoft’un kurumlarla derin bağlarının olduğu bir ortamda Chromebook’ların kurumsal pazarda ne kadar yayılabileceği bir soru olarak ortada duruyor. Daha da önemlisi, ne kadar şirketin eskimiş donanımlarını Chromebook’a dönüştürmek için para harcayacağı da merak konusu. Devlet okulları tasarruf konusuna önem verir, ancak kurumlar yeni makineler alma konusunda daha isteklidir. Bu durum, Neverware’ın geleceği hakkında hemen bir yargıya varmaya engel oluyor.