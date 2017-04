Google’ın internet tarayıcısı Chrome, hem mobilde hem de masaüstünde en popüler seçenek durumunda. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, şirket popüler tarayıcısının her iki versiyonuna da reklam engelleme aracı yerleştirmeyi planlıyor. Reklam engelleme aracının kullanımının isteğe bağlı olacağı ve aracın “Coalition for Better Ads” (Daha İyi Reklamlar için Koalisyon) adını taşıyan endüstri grubunun “kabul edilemez” olarak nitelenen reklamları engelleyeceği belirtildi. Google Chrome reklam engelleme aracıyla ekranda büyük bir pencerede açılan reklamların yanı sıra otomatik olarak başlatılan video reklamları da engelleyecek.

Habere göre, Google’ın bu özelliği nasıl uygulayacağı konusunda hâlâ kesin bir karara varılmış değil. İlk seçeneğin sadece tek reklam problemli olsa bile sayfadaki tüm reklamları engellemek olduğu söyleniyor. Bunun web sitesi sahiplerini tüm reklamlarını standarda uygun tutmaya teşvik edeceği belirtiliyor. Diğer seçenekte ise sadece sorunlu reklamın engelleneceği konuşuluyor. Habere ilişkin olarak açıklama yapmayan Google’ın hangi stratejiyi tercih edeceği merak ediliyor.

İnternet reklamcılığından büyük paralar kazanan bir şirketin kendisine ait olan dünyanın en popüler internet tarayıcısına reklam engelleme aracı yerleştirmek istemesi, kulağa biraz garip geliyor. Ancak Google’ın kullanıcıların rotalarını üçüncü taraf reklam engelleme araçlarına yönelmesini engellemek adına böyle bir yolu tercih etmiş olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Google Chrome reklam engelleme konusunda daha önce çeşitli seçenekler sunmuştu

Google’ın popüler internet tarayıcısı, daha önce zararlı gördüğü çeşitli reklam pratiklerini engellemek adına kullanıcılarına çeşitli araçlar sunmuştu. Bazı açılır pencerelere izin vermeyen veya zararlı yazılım tehlikesi uyarısında bulunan şirket, daha alt segmentteki reklam pazarını ateşe atmak uğruna bu seçeneklerini çeşitlendirmeye hazırlanıyor.