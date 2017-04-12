Google Chrome son güncellemesiyle yanlış tıklamaları önleyecek

Bir web sayfasının tamamı yüklenmeden sayfadaki bir bağlantıya tıklamak, 21. yüzyılın en büyük riskleri arasında yer alıyor. Ancak özellikle dokunmatik ekranlı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu riskin kapsama alanı da ciddi ölçüde büyümüş durumda. Bazen ekranda yukarıya gitmek için yapılan bir dokunuş, yanlış bir tıklamayla sonuçlanabiliyor. Google Chrome geliştirme ekibi, bu durumun insanlarda yarattığı rahatsızlık için uygulamanın son güncellemesinde bir çözüm sunuyor.

Problem temelde yükleme hızlarının yavaşlığından kaynaklanıyor. Yazılar sayfada gösterilen ilk unsurlar olurken, resimlerin yüklenmesi zaman alabiliyor. Dolayısıyla sayfaların yeni resimler yüklendikçe aşağıya kayması kullanıcılar adına rahatsız edici bir duruma dönüşebiliyor.

Bu sorunun çözümü için “kaydırma çapası” isimli bir çözüm geliştiren Google, ekrandaki görüntüyü ekran üzerindeki belli bir unsura sabitliyor. Böylelikle o anda ekranda görüntülenen içeriğin üzerinde bir görüntü yüklense bile sayfa aşağıya doğru kaymıyor.

Google Chrome ekibi özelliği geliştirmeye devam edecek

Yapılan açıklamada özelliği sayfa görüntülemesi başına üç sıçramayı engellediği belirtilirken, gelişimine yönelik çalışmaların ileride de süreceği ifade edildi. Bir süredir test halinde olan özellik, Chrome 56 sürümüyle birlikte varsayılan olarak sunuluyor.