Güçlü şifrenin çevrim içi güvenliği garanti etmediği, daha önce çeşitli vesilelerle görülmüştü. Bazen özel olarak hazırlanmış bir e-posta insanların dijital yaşamlarını kötü niyetli kişilerin ellerine teslim etmek için yeterli olabiliyor. E-posta servisleri, dolandırıcılık temalı e-postaları gelen kutularına ulaşmadan engellemek için önemli bir mesai harcıyor. Ancak bazı yıllanmış teknikler kullanıcılar için yönlendirildikleri hedefin meşru olup olmadığını anlamayı zorlaştırıyor. Microsoft Edge ve Apple’ın internet tarayıcısı Safari, daha önce bu tarz saldırıları önleyebilecek bir açığı kapatmıştı. Google Chrome da yakında benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Punycode adını taşıyan araç sayesinde dolandırıcılar tıpkı gerçek bir web sitesi gibi görünen alan adları oluşturabiliyor. Yazılım mühendisi Xudong Zheng, bu durumu bir kavram ispatıyla açıklıyor. Örneğin, x.apple.com adresi kullanıcıları iPhone, iPad veya Mac satılan bir çevrim içi mağaza yerine “https://www.xn--80ak6aa92e.com” şeklinde bir adrese yönlendirebiliyor.

“xn” ön eki, Chrome gibi tarayıcılara alan adının ASCII uyumlu bir şifreleme kullandığını söylüyor. Böylelikle geleneksellerden farklı bir alfabe kullanan ülkelerden gelen şirketler ve kullanıcılar, A’dan Z’ye kadar uzanan karakterlerin bulunduğu alan adlarına sahip olabiliyor. Ancak karakterin işlemeleri yerel dilde yapılıyor. Böylelikle “xn--s7y.co” şeklindeki bir adres, tarayıcı üzerinde Çince yazılmış biçimde görülebiliyor. Bu yolla dolandırıcılar da kullanıcıları tuzağa düşürebilecek internet siteleri oluşturabiliyor.

Google Chrome açığı kapatacak güncellemeyi yakında tüm kullanıcılara ulaştıracak

Söz konusu açık, 20 Ocakta Google ve Mozilla’ya bildirilmişti. Google Chrome’un 59. sürümüyle birlikte açığı kapatıyor. Hâli hazırda beta versiyonu indirilebilen sürümün yakında tüm kullanıcılara ulaştırılması bekleniyor. Mozilla ise özel bir yama yayınlayıp yayınlamama konusunda hâlâ kararsız görünüyor.