Google Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz haziran ayının sonunda 2.4 milyar avro tekel cezasına çarptırılmıştı. İnternet devi, yaklaşık 2,5 ayın ardından söz konusu cezaya itiraz etti. Avrupa Birliği, Google’ın kendi fiyat karşılaştırma servisini rakiplerinin önüne geçirdiği gerekçesiyle şirkete ceza kesmişti.

Söz konusu ceza, bugüne kadar Avrupa Birliği tarafından kesilen en büyük tekel cezası olma niteliğini taşıyor. Şirketin rekabete aykırı arama uygulamalarında bulunduğu iddiasını 7 yıl boyunca araştıran Avrupa Birliği, kararını açıklamasının ardından Google’dan 28 Eylül itibarıyla uygulamalarını değiştirmiş olmasını istemişti.

Google’ın kendisine verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala alınan karara itiraz etmesi, beklenen bir hamle olarak nitelenebilir. Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği Adalet Divanı’na yapılan itirazın sonuçlanmasının uzun yıllar alabileceği belirtilirken, mahkemenin kısa süre önce Intel’e kesilen 1 milyar euroluk cezayı alt mahkemeye göndermiş olması Google’ı ümitlendiriyor.

Google Avrupa Birliği tarafından diğer şirketlere rekabet alanı sunmamakla suçlanmıştı

Avrupa Birliği, uzun yıllar boyunca devam eden soruşturmasının sonucunda Google’ın arama sonuçlarında oynama yaparak kendisine ait fiyat karşılaştırmalı alışveriş servisine avantaj sağladığını ve sadece Birleşik Krallık’ta yüzde 45 oranında bir trafik artışı kaydettiğini ortaya koymuştu. AB’nin rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager, şirketin yaptıklarının AB’nin rekabet kurallarına aykırı olduğunu belirtmişti. Vestager, Google’ın rakiplerine eşit koşullarda rekabet imkanı ve yenilik alanı sunmadığını dile getirmişti. AB Komiseri, internet devinin Avrupalıların seçim hakkını elinden aldığını ve bunun da “kabul edilemez” olduğunu ifade etmişti.