Google AutoDraw özensiz karalamaları nitelikli çizimlere dönüştürüyor

Google, insanların içindeki ressamın ortaya çıkmasına yardımcı olmayı istiyor. Bunun için AutoDraw isimli web tabanlı bir araç geliştiren şirket, otomatik öğrenme yardımıyla özensiz karalamaları sanatsal ve nitelikli çizimlere dönüştürüyor. Google AutoDraw ile Android Wear’in çizilen bir gülen suratı emojiyle değiştirmesine benzer bir işlevi, daha gelişmiş biçimde yerine getiriyor.

Ücretsiz olarak erişilebilen AutoDraw; tüm telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Sistem oldukça basit bir şekilde işliyor. Örneğin, pastaya benzer bir şekil çizildiğinde otomatik öğrenme devreye giriyor ve çizilen şeklin aslında ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Ardından kullanıcılardan yetenekli sanatçıların elinden çıkmış pasta resimlerinden birini seçmeleri isteniyor. Çizdiği şekilden memnun olanlar, Google’ın otomatik olarak önerdiği alternatifleri görmezden gelebiliyor.

AutoDraw, Google’ın QuickDraw isimli deneysel projesiyle aynı teknolojiyi paylaşıyor. Bir mini oyun olan QuickDraw’da kullanıcılara çizecekleri nesneler söyleniyor, ardından yapay zekâdan 20 saniye içinde çizilen nesneyi tanıması isteniyor. AutoDraw ise kreatif bir araç niteliği taşıyor. Kullanıcıların AutoDraw ile poster veya boyama kitabı hazırlayabilmesi amaçlanıyor. Ancak her ikisi de nöral ağların çizimleri tanıyabilmesi için eğitilmesi amacına hizmet ediyor.

Google AutoDraw gelişmeye devam edecek

Google’dan yapılan açıklamada, AutoDraw’un hâli hazırda yüzlerce çizimi tanıyabildiği ve ileride bu sayının artacağı belirtildi. Google, proje için kullanıcılardan gelen önerileri ve sanatçılardan gelecek çizimleri de kabul ediyor.