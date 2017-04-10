Google, geçtiğimiz yıl Google Assistant adını verdiği yapay zekâ tabanlı yeni dijital asistanını hayata geçirmişti. Google’ın dijital asistanı, rakiplerine kıyasla “daha insani” olmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Google, kullanıcılarla daha eğlenceli ve içten biçimde etkileşime giren Assistant için bir özgeçmiş hazırlamayı bile gündeme almıştı. Sanal asistana bir çocukluk hikayesi de kazandıracak olan bu özgeçmiş henüz gün yüzüne çıkmış değil. Ancak Google’ın dijital asistanına “güçlü bir kişilik” kazandırmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor.

Google, dijital asistanının kişiliğini şekillendirmek adına daha önce Pixar’da görev yapan resimli taslak sanatçısı Emma Coats’u işe aldı. Coats’un portföyünde Brave ve Monsters University gibi işler bulunuyor. Ancak Assistant’a bir kişilik kazandırmaya yönelik çalışmaların henüz son kullanıcılarla buluşmaya hazır olmadığı belirtiliyor.

BBC’ye konuşan Emma Coats, Assistant’ın Google’ın yapabildiği her şeye bir diyalog üzerinden ulaşma imkanını verdiğini ve Kişilik Ekibi olarak dokunabildikleri her yere biraz daha eğlence katmayı istediklerini ifade etti. Diğer ekiplerin Assistant’ın işe yarar bölümlerinin tamamını hazır hâle getirdiklerini söyleyen Coats, kendilerine sadece uygun olan yerlere ekstra eğlence ve oyunlar eklemek kaldığını belirtti.

Google Assistant yeni cihazlarla birlikte yeni özellikler kazanabilir

Bu açıklamadan Google’ın Assistant için bir geçmiş oluşturma fikrinden vazgeçip vazgeçmediği konusunda fikir edinmek pek mümkün olmuyor. Ancak şirketin dijital asistana daha “sağlam bir kişilik” kazandırma yönündeki çalışmalarından vazgeçmediği anlaşılıyor. Dijital asistanın yeni cihazlara ulaşmasına paralel olarak yeni özellikler kazanması bekleniyor.