Google’ın dijital asistanı Google Assistant, kullanıcılar tarafından yöneltilen soruları sesli olarak yanıtlayabiliyor. Google Pixel, iPhone ve Google Home gibi ürünler üzerinden erişilebilen Assistant, kullanıcılara kendisini kadın sesiyle duyuruyordu. Şirket, kullanıcılarına ikinci bir ses seçeneği daha sunmaya başladı.

Dijital asistanı bir erkeğe dönüştüren bu ses seçeneği Google tarafından “Ses II” olarak adlandırıldı.

Google Assistant ve türevi dijital asistanlar şirketler tarafından “cinsiyetsiz” olarak tanımlansa da, ses konusunda yapılan varsayılan tercihler nedeniyle bu asistanların kadın olduğu düşüncesi akıllara yerleşmiş durumda. Apple‘ın Siri için sunduğu varsayılan seçenek kadın sesi. Microsoft Cortana’nın varsayılan sesi ise Jen Taylor tarafından kaydedilmişti. Amazon’un dijital asistanı ise “Alexa” gibi bir kadın ismine sahip.

Google Assistant gerçek anlamda “cinsiyetsiz” oldu

Google Assistant kullanıcıları da uzun süre boyunca sadece kadın sesi duymuştu. Bu da akıllarda internet devinin asistanının “kadın” olduğu düşüncesinin yerleşmesine neden olmuştu. Ancak erkek ses seçeneğinin eklenmesiyle birlikte bu algının da kırılabileceği ve Google’ın asistanının gerçek anlamda “cinsiyetsiz” olacağı söylenebilir.