Google’ın dijital asistanı Google Assistant Android Marshmallow ve Nougat işletim sistemli telefonları yerel olarak desteklemeye başladı. İnternet devi söz konusu desteği geçtiğimiz gün dağıtıma çıkardı.

Böylelikle dijital asistanı kullanmak için bir Google Pixel telefonuna sahip olma veya Google’ın sohbet uygulaması Allo’yu indirme ihtiyacı ortadan kalktı.

Ancak Android telefonların bu destekten yararlanabilmeleri için bazı gereksinimleri karşılamaları gerekiyor. Bu koşulların başında cihazda Google Play servislerini destekleyen Android Marshmallow veya Nougat sürümlerinin bulunması geliyor. 1.5 GB RAM ve 720p ekran çözünürlüğü de donanımsal anlamda Google Assistant’ın talep ettiği koşullar arasında yer alıyor.

Google Assistant Android Marshmallow ve Nougat telefonlarla buluşmaya ABD’den başlayacak

Söz konusu destek ilk olarak ABD’de İngilizce konuşan kullanıcılarla buluşacak. Daha sonrasında Kanada ve Avustralya’daki Android kullanıcıları Assistant ile daha yakından tanışacak. Almanya’daki kullanıcılar ise yıl içinde Google Assistant ile Almanca konuşabilecek. Google Assistant’ın diğer dilleri desteklemesi içinse önümüzdeki yıl işaret ediliyor.