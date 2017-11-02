Google Assistant Android üzerinde İspanyolca ve İtalyanca konuşacak

Google Assistant için sunduğu dil desteğinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. ABD, Meksika ve İspanya’da yaşayan kullanıcılar, Google’ın dijital asistanıyla İspanyolca konuşabilecek. Buna ek olarak, İtalya’daki kullanıcılar da dijital asistanla İtalyanca iletişim kurabilecek. Google Assistant Android üzerinde İspanyolca ve İtalyanca konuşmaya birkaç hafta içinde başlayacak. iPhone kullanıcılarının ise biraz daha sabretmesi gerekiyor.

Bu eklemelerle birlikte Google Assistant’ın desteklediği toplam dil sayısı 8’e ulaştı. Listede daha önce İngilizce, Almanca, Fransızca, Portekizce, Çince ve Korece bulunuyordu. Google Assistant, hâli hazırda 12 ülkede kullanılıyor.

Dil desteğinin genişlemesiyle birlikte Google Assistant, Microsoft’un dijital asistanı Cortana ile aynı noktaya geldi. Cortana da şu an için 8 dili destekliyor. Amazon Alexa sadece İngilizcenin birkaç versiyonunu ve Almancayı konuşabiliyor. Samsung Bixby ise İngilizce ve Korece desteği sunuyor. Apple’ın dijital asistanı Siri ise 20 dili desteklemesiyle rakiplerinin önünde bulunuyor.

Google Assistant Android 6.0 ve üstü cihazlarda İspanyolca ve İtalyanca konuşabilecek

Google Assistant Android 6.0 ve üstü sürümlerin yüklü olduğu cihazlarda İspanyolca ve İtalyanca konuşabilecek. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda tüm bölgelere ulaştırılması bekleniyor.