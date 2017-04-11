Google Assistant alışveriş listelerini Home uygulamasına taşıyor

Google Assistant için yayınlanan son güncelleme, kullanıcıları alışveriş listelerini Google Keep uygulamasında tutma zorunluluğundan kurtarıyor. Bundan böyle listeler, Google Home veya Google Express uygulamalarına aktarılacak. Şirket böylelikle kullanıcıların alışverişle ilgili olarak sesli biçimde verdikleri komutları tek bir yerde toplamayı amaçlıyor. Express’in Google Home akıllı hoparlör üzerinden verilecek siparişlerin tesliminde daha sık kullanılması planlanıyor.

Google, Home üzerinden sipariş verme işlevini bu yıl içinde kullanıma sunmuştu. Şirket aralarında Costco, Staples ve Walgreens gibi perakende zincirlerinin de bulunduğu 50’den fazla Google Express iş ortağına bu özellikten yararlanma imkanı tanımıştı.

Google Express hizmetlerinden yararlanmak için kullanıcıların abonelik ücretine ek olarak teslimat başına bir ücret ödemesi gerekiyor. Ancak şirket, 30 Nisan tarihine kadar Google Home üzerinden verilecek Google Express siparişleri için bir ücret kesintisi uygulamayacak.

Google Assistant listeleri Google Keep’te tutmaya devam edebilir

Alışveriş listelerini Google Keep üzerinde tutmaktan memnun olanlar ve değişikten hoşlanmayanlar, Google’ın uyguladığı bu değişikliğin etrafından dolaşabilir. Bunun için Google Assistant’a “Alışveriş listesi oluştur” yerine “Not oluştur” komutunu vermek yeterli oluyor.