Google, Spotify komutlarının ilerleyen haftalarda Google Asistan tarafından destekleneceğini açıkladı. Bu durumda kullanıcılar Google Asistan destekli cihazlarla Spotify’ı kontrol etme imkanı yakalayacaklar.

Spotify’ın sesli komutları daha önce sadece Google Home’da kullanılabiliyordu. Ancak şimdi aynı fonksiyonları telefondaki Google Asistan üzerinden de kullanmak mümkün olacak.

Hem ücretsiz hem de ücretli servisten yararlanan Spotify kullanıcıları, “OK Google, Spotify’da rock müzik parçası çal” benzeri komutlarla müzik dinlemeye başlayabilecekler. Hatta Spotify’ı Google Asistan’a bağlayan ve varsayılan oynatıcı yapan kullanıcıların komutları içinde “Spotify’da” demeleri de gerekmeyecek.

Genişletilmiş desteğin Google’ın dün akşamki etkinlikte tanıttığı Google Home Mini ve Google Home Max gibi cihazlarda da sunulması bekleniyor.

Bu arada söz konusu özellikler Asistan’ın yapay zekâ destekli yenilenmiş versiyonuna geliyor. Bu versiyon henüz Türkiye’deki telefonlarda kullanılamıyor.