Google arama sonuçları üzerinden cihazların karşılaştırılmasını sağlayan bir özelliği test ediyor. Bu özellik sayesinde internet kullanıcıların merak ettikleri iki farklı cihazın benzerliklerini ve farklarını görmesi kolaylaşıyor.

Android Police sitesinde yer alan habere göre, özelliğin testleri bir süredir devam ediyor. Mountain View merkezli şirket, arama sayfasındaki yenilikleri herhangi bir açıklama yapmadan test etmesiyle tanınıyor. Karşılaştırma özelliği de Google’ın arama servisi için faydalı bir araç olacak gibi görünüyor.

Haberde karşılaştırma özelliğinin nasıl işlediği de anlatılıyor. İki cihazı karşılaştırmak isteyenlerin arama kutusunda cihaz isimlerinin arasına “vs.” yazması gerekiyor. Paylaşılan ekran görüntülerinden birinde Google’ın yeni akıllı telefonları Pixel ve Pixel 2’nin özellikleri yan yana görülüyor. İnternet devi karşılaştırma özelliğinde önceliği farklılıkları öne çıkarmaya verirken, dileyen kullanıcıların daha detaylı bir karşılaştırma görebildiği de anlaşılıyor.

Google arama sonuçlarında karşılaştırma özelliğini sadece iki telefon için sunuyor

Google arama sonuçlarında karşılaştırma yapma özelliğini şimdilik sadece kendi markasını taşıyan Pixel 2 ve Pixel 2 XL için sunuyor. Test aşamasının sona ermesiyle birlikte bu özelliğin kapsamına başka cihazların da eklenmesi muhtemel görünüyor.