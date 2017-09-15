Google Android cihaz yedeklerini cihaz iki aydan uzun süre boyunca kullanılmadığı takdirde otomatik olarak silecek. Pek de bilinmeyen bu durum, birden fazla Android telefonla haşır neşir olanlar için önemli bir haber niteliği taşıyor.

Android cihaz sahipleri, bilgilerini Google Drive’da yedekleyebiliyor. Ancak söz konusu yedekler, sadece cihaz kullanılmaya devam ettiği sürece aktif kalıyor. Telefon veya tablet iki hafta boyunca kullanılmadığı takdirde Google Drive yedek dosyasının altında bir son kullanma tarihi göstermeye başlıyor. Ardından da yedek dosyasının kaç gün sonra silineceğini gösteren bir sayaç ortaya çıkıyor. İki aylık sürenin dolmasının ardından Drive yedek dosyasını otomatik olarak siliyor.

Kullanıcılar, silinen yedekleri geri döndüremiyor. Bu da ilgili cihaza ait tüm veri ve ayarların kaybolması anlamına geliyor. Android Police, iki ayda bir Google sunucularına giriş yapan bir Android cihaza sahip kullanıcıların bir probleminin olmadığını belirtti.

Google Android yedeklerini silme konusunda uyarıda bulunmuyor

Kullanılmayan hesaplardan ve verilerden kurtulma işlemini pek çok depolama şirketi gerçekleştiriyor. Ancak bu işlemler genellikle daha açık uyarılardan sonra yapılıyor. Bir Reddit kullanıcısı, Google’ın kendisine bir uyarıda bulunmadığına ve ücret karşılığında yararlandığı Drive alanını kullanmasına yönelik bir seçenek sunulmadığına dikkat çekti.