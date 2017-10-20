Google Android Instant Apps’in denenmesini teşvik ediyor

Google Android Instant Apps programı kapsamındaki uygulamaların kullanıcılar tarafından denenmesini teşvik etmek için farklı yollara başvuruyor. Şirket, Play Store içine yerleştirdiği “Şimdi Denenecek Uygulamalar” sekmesiyle Instant Apps kapsamındaki uygulamaları öne çıkarıyor ve denenmeleri konusunda Android kullanıcılarını teşvik ediyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Instant Apps platformu, mayıs ayında tüm geliştiricilere açılmıştı. Instant Apps platformu sayesinde Android kullanıcıları bir uygulamayı tamamen indirmeden deneyebiliyor. Bu imkân genellikle uygulamanın farklı noktaları arasında derin bağlantılar kurulması sayesinde sağlanıyor. Kullanıcılara hızlı ve amaca yönelik bir deneyim yaşatmayı amaçlayan Instant Apps, tam teşekküllü uygulamalar ve mobil web’in hantallığı arasında bir yerde duruyor.

Google, denemeye yönelik teşviğiyle Instant Apps platformundaki uygulamaların daha iyi tespit edileceğine dikkat çekiyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen I/O 2017’de duyurulan araçlar ise geliştiricilere daha sağlam uygulamalar hazırlama imkânı sunuyor.

Google Android Instant Apps ile tam sürümden farksız bir deneyim yaşanacağına inanıyor

İnternet devi, söz konusu yeni araçları deneme süresinde az sayıda uygulamaya açmıştı. Bu uygulamalarda da genellikle tam teşekküllü uygulamaların vadettiği deneyimin bir simülasyonu sunulmuştu. Ancak Google Android Instant Apps ile tam sürümden farksız bir deneyim vadediyor ve yeni dönemde bu vaadin gerçekleşeceğini belirtiyor.