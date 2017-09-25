Google Android güncellemelerini kullanıcılara daha hızlı biçimde sunmak adına çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bunun için Google Play Hizmetleri uygulamasını yenileyen şirket, Android kullanıcılarının yayınlanan güncellemelere erişip erişemeyeceklerini kontrol etmelerini kolaylaştırdı.

Daha öncesinde kullanıcılar sadece cihazları o anki dağıtım gruplarından birine dahil oldukları takdirde kontrolün ardından güncellemeyi başlatabiliyordu. Artık kullanıcılar kontrolü yapmalarının ardından otomatik olarak sıraya eklenecek. Böylelikle telefonu güncellemeye uygun hâle gelen kullanıcılar, ekstra bir işlem yapmadan güncellemeye erişebilecek.

Söz konusu değişiklik, küçük bir hamle olarak nitelenebilir. Google yapılan değişikliğin operatörler tarafından kısıtlanan güncellemeleri almaya yardım etmeyeceğinin de altını çiziyor. Ancak yine de bu değişiklik sayesinde güncelleme dağıtım süreçlerinin hızlanması ve kullanıcıların güncellemelere daha çabuk biçimde erişmesi muhtemel görünüyor. Sistemin Google Play’e bağlı olması, kullanılan Android sürümünden bağımsız olarak çalışmasını sağlıyor.

Google Android güncellemelerine daha hızlı erişilmesi yönünde yaptığı değişikliklerle öncelikli olarak Pixel ve Nexus cihazlarının sahiplerine erişmeyi amaçlıyor. Ancak Google’dan Elliott Hughes, çözümün Samsung ve LG gibi üreticilere de uygun olduğunu belirtiyor.

Google Android güncellemelerine daha kolay erişim sağlayacak değişikliğin dağıtımına başladı

Google Android kullanıcılarının güncellemelere daha kolay erişmesini sağlayacak değişikliğin dağıtımına başladı. Bu değişikliğin sabırsız Android kullanıcılarını sevindirecek bir hamle olduğu söylenebilir.