Google Android kullanıcılarına akıllı telefonlarında görüntülü görüşmeleri daha kolay gerçekleştirmelerine olanak sağlayan yeni bir yöntem sunuyor. Aslında Samsung ve benzeri bazı markaların telefon uygulamaları içinde görüntülü arama yapmayı sağlayan seçenek bulunuyor. Ne var ki, bu seçenek Android cihazlarının genelinde bulunmuyor.

Android cihazları üzerinden video görüşme yapmak isteyen kullanıcılar Telefon, Kişiler ve Android Messages uygulamaları içinde video arama seçeneğini görecekler. Yukarıdaki animasyondan da görüldüğü üzere, bu entegrasyon oldukça kapsamlı şekilde yapılıyor, kişiler içinde sesle arama veya yazılı mesaj gönderme seçeneklerinin yanında video arama da yer alıyor.

Google, bu işleve gelecekte bir sesli görüşmeden tek bir tıklatmayla video görüşmeye olanak sağlayacak yeni bir özellik ekleyeceğini belirtiyor.

Video görüşme yapıldığında, bu görüşme mobil operatörün ViLTE servisi, yani LTE üzerinden video servisi üzerinden aktarılıyor. Eğer mobil operatör bu servisi desteklemiyorsa, Google aramayı kendi uygulaması olan Duo’ya bağlayacak. Ancak bu durumda her iki tarafta da bu uygulamanın yüklü olması gerekecek.

Entegre edilmiş video görüşme özelliği Pixel, Pixel 2, Android One ve Nexus telefonlarında kullanıma sunuldu. Bu demek oluyor ki, Türkiye’de General Mobile markalı Android One telefon sahipleri de bu özellikten yararlanabilecek. Google bu özelliği diğer Android cihazlarına getirmek için de mobil operatörlerle çalışma yaptığını belirtti.