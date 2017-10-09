Açılımı “Accelerated Mobile Pages” (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar” olan AMP kısaltması, Google’ın arama sonuçları arasında gösterilen bir sayfanın mobilde bu etiketi taşımayan sayfalara kıyasla daha hızlı yüklendiği anlamına geliyor. Google AMP ismini daha net ve anlaşılır bir terim olan “Instant” ismiyle değiştirmeye hazırlanıyor.

Google’ın teknik bir terim gibi tınılayan AMP ismini Instant ismiyle değiştirmeye hazırlandığını Jonathan Jones isimli Twitter kullanıcısı ortaya çıkardı. Jones, yeni etiketi gösteren bir fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı. Bu etiket henüz herkesin karşısına çıkmasa da, Google’ın önce küçük bir grupla hazırlık çalışmaları yaptığı söylenebilir.

Google AMP etiketi için gri rengi tercih ediyordu. Paylaşılan ekran görüntüsü, Instant için mavi rengin tercih edildiğini gösteriyor. Seçilen mavi tonunun akıllara Facebook Messenger’ı, Instant isminin ise Facebook’un benzer bir işlevi gören Instant Articles servisini getirdiği söylenebilir.

Google AMP 2016’da faaliyete geçmişti

Google AMP servisini 2016’da telefonlarda kullanıma sunmuştu. Normale kıyasla 10 kat daha az veri kullanan servis, video veya fotoğraflarla dolu sayfaların bile hızlı biçimde yüklenebilmesine olanak sağlamıştı. Google servisten iyi sonuçlar alsa da, Instant isminin daha akılda kalıcı ve sıcak olacağını düşünmüşe benziyor. Yeni ismin tüm kullanıcıların karşısına çıkacağı zaman ise şu an için belirsizliğini koruyor.