Google Allo web uygulaması geçtiğimiz ağustos ayında yayınlanmıştı. Ancak uygulama ilk etapta sadece Google’ın internet tarayıcısı Chrome’da çalışmıştı. Bu da şirketin Allo web uygulamasından bahsederken değindiği “uygulamadan bağımsız olma” özelliğine gölge düşürmüştü.

Bu sorunun farkında gibi görünen Google, sonunda gereken adımı attı. Şirketin mesajlaşma platformunun web uygulaması bundan böyle Google Chrome dışındaki tarayıcılarda da çalışacak.

Google Allo web uygulamasına bundan böyle Firefox ve Opera üzerinden erişilebilecek. Buna ek olarak, iOS işletim sistemli cihazlarda Safari ve Chrome kullananlar da Allo’nun web uygulamasından yararlanabilecek. Allo web uygulamasını başlatabilmek adına masaüstünde görünen QR kodunu telefonla taratmak gerekiyor.

Google Allo web uygulaması kozasından çıkıyor

Google Allo web uygulaması, yayınlanan güncelleme ile internet devinin yerel uygulama ekosisteminden çıkıyor. Bu açılımın Hangouts gibi Google çözümlerinin kullanımını azaltması beklenmiyor. Ancak henüz tanışmayanların da bu sayede Google Allo’yu keşfedeceği söylenebilir.