Google’ın farklı alan adları farklı ülkelere göre özelleştirilmiş, yerel arama sonuçların gösteriyor. Örneğin Türkiye için google.com.tr alan adı, ABD için google.com kullanılıyor. Kullanıcılar farklı alan adlarını ziyaret ederek o ülke için özelleştirilmiş sonuçları görebiliyordu, ancak bu durum artık değişiyor.

Google bundan böyle arama sonuçlarının, hangi alan adı üzerinden girildiğine bakılmaksızın, mevcut konuma göre gösterileceğini söyledi. Yani, eğer İstanbul’daysanız ve google.co.uk adresini ziyaret ederseniz, yine de İstanbul’a özel arama sonuçları sizi karşılayacak.

Neyse ki, buna rağmen kendi ülkenizin özelleştirilmiş sonuçlarının dışına çıkmanız mümkün olabilir. Konumları değiştirerek başka ülkenin arama sonuçlarını görebilirsiniz. Bunun için google.com.tr’ye girin, ana sayfanın sağ alt köşesinde bulunan Ayarlar’a girin. Burada bulunan Arama Ayarları sayfasına girerek dili, gelişmiş arama üzerinden de bölgeyi değiştirebilirsiniz.

Google, yapılan her beş aramadan bir tanesinin konumla ilgili olduğunu söylüyor ve bu nedenle de söz konusu değişikliği yaptığını belirtiyor. Şirket, en iyi sonuçları sunmak için yerel bilgileri sunmanın çok önemli olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu özellik seyahat edenlerin de yararına olacaktır. Google, başka bir ülkeye seyahat edenlerin, otomatik olarak ziyaret ettikleri konumla ilgili sonuçlar alacaklarını, kendi evlerine geri döndüklerinde sonuçların otomatik olarak eski hâlini alacağını söylüyor. Daha önce, eğer bir gezgin, kendi ülkesinin Google alan adında arama yapmayı denerse, Google’ın ideal olarak nitelendirdiği arama sonuçlarını alamayabiliyordu.

Bu değişikliğin Google’ın yasal gereksinimleri ele alma biçimini değiştirmeyecek. Örneğin Avrupa Birliği’nin zorunlu kıldığı “unutulma hakkı” ile ilgili hususlar etkilenmeyecek. Google, kullanıcıların arama ayarlarının hangi konuma göre ayarlandığına bakılmaksızın, kaldırılmış olan sonuçları görmeyeceğini, bununla birlikte bulundukları konumu ilgilendirilen kaldırılmış içeriklerin de arama sonuçlarında yer almayacağını belirtiyor.

Google şimdiye kadar YouTube ve Gmail gibi servislerinde konum bazlı bir yaklaşımı uygulamaya koymuştu. Şimdi aynı durum masaüstü ve mobil aramalarda da geçerli olacak. Ayrıca Google Haritalar ve Google iOS uygulaması için de bu değişiklik uygulanacak.