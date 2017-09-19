Gmail bundan böyle e-postalarda yer alan adresleri, telefon numaralarını ve kişileri otomatik olarak tanıyacak ve bağlantı olarak gösterecek. Servis telefon numaralarını ve adreslerini bağlantı olarak göstermeye hem internet sitelerinde hem de masaüstü uygulamalarında başladı ve uzun süredir olması gereken bir özelliği bekleyen kullanıcılarını sevindirdi.

Google’ın popüler e-posta servisinin bu denli basit bir özelliği 2017’nin sonlarına yaklaşırken sunması şaşırtıcı karşılanabilir. Google’ın e-posta servisi kadar sık kullanılmayan ve sıklıkla eleştirilen pek çok uygulamada bu çözüm uzun bir süredir mevcut durumda.

Hem iOS hem de Android, telefon numarasını bağlantı şeklinde göstermeyi işletim sistemi seviyesinde sunuyor. Dolayısıyla bu özellik mobil kullanıcılara pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak söz konusu özelliğin web’e taşınması, adreslerin ve kişilerin bağlantı olarak gösterilmesi gibi özellikler, Gmail kullanıcıları için oldukça yeni.

Gmail üzerinden diğer uygulamalara erişim kolaylaşıyor

Bundan böyle Gmail üzerinde bir adres bağlantısına tıklandığında kullanıcılar Google Haritalar’a yönlendirilecek. E-posta adresine tıklandığında yeni e-posta oluşturma ekranı açılacak. Telefon numaralarına tıklandığında ise kullanıcıların karşısına cihazlarının varsayılan telefon uygulaması çıkacak.