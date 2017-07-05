GlaxoSmithKline yeni ilaçlar geliştirmek için yapay zekâdan yararlanacak

Yeni bir ilaç geliştirmek oldukça uzun, karmaşık ve pahalı bir süreç. İlaçların insanlar tarafından test edilebilecek seviyeye gelmesi bile yıllar sürebiliyor. İlaç sektörü, bilgisayarların bu sürece dahil olmasını ve gerekli simülasyonları gerçekleştirmesini umut ediyor. Böylelikle ilaç gelişim sürecinde hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Bu umudun peşinden koşan GlaxoSmithKline, İskoçya merkezli yapay zekâ şirketi Exscientia’ya 43 milyon dolar ödeyecek ve yeni ilaçlar bulmak için yapay zekâdan yararlanacak.

GSK araştırma çerçevesinde Exscientia’ya hem veri sağlayacak hem de önüne hedef koyacak. Süreç başarılı biçimde işlediği takdirde ilaçların insanlar tarafından test edilecek noktaya daha kısa biçimde gelebileceği belirtiliyor.

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Exscientia’dan Andrew Hopkins, şirketinin geliştirdiği sistem sayesinde ilaç geliştirme süresinde ve maliyetinde yüzde 75’lik bir düşüş kaydedilebileceğinin altını çizdi.

GlaxoSmithKline: Bu deneyi yapmamız gerekiyor

GSK’nın platform teknolojisi ve bilim birimini yöneten John Baldoni ise yapay zekâ teknolojisinin ilaç geliştirme sürecindeki etkisinin test edilmediğini hatırlattı. Exscientia’nın teknolojisinin işe yararlığının kanıtlanmadığını belirten Baldoni, bu deneyi yapmalarının gerektiğini ve bu doğruda hareket ettiklerini ifade etti.