Akıllı telefonların gelişmiş kameralara sahip olması artık bir lüks değil. Çift lensli sistemlerin ayrıcalığı bile giderek azalıyor. Ancak telefon üreticileri kamerayı ilginç kılma konusundaki isteklerinden bir şey kaybetmiş gibi görünmüyor. Dört kameraya sahip Gionee S10, yakında Çin’de satışa sunulacak.

Akıllı telefonun önünde biri 20 diğeri ise 8 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera bulunacak. Arka kameraların çözünürlüğü ise 16 ve 8 megapiksel olacak. Mediatek Helio P25 işlemci, 6 GB RAM ve 3450 mAh kapasiteli pil S10’un diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Gionee’nin yeni telefonuyla ilgili olarak akıllara gelen ilk soru ise neden telefona dört kameranın yerleştirildiği oluyor. Şirketten bu konuda bir açıklama gelmese de, temel amacın DSLR kamera kalitesine daha yakın fotoğraflar çekme imkanı sunmak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Son zamanlarda daha fazla alan derinliğine sahip fotoğraflar çeken telefonlar geliştirmek, cihaz üreticileri arasında popüler bir eğilim niteliği taşıyor.

Gionee S10 Kamera Fotoğrafları 1 of 7

Gionee’den önce Lenovo da Phab Pro 2’ye dört kamera yerleştirmişti. Ancak Lenovo’nun bu konudaki amacı Gionee’ninkinden daha farklıydı. Phab Pro 2’nin arkasına yerleştirilen üç kamera, Tango AR artırılmış gerçeklik teknolojisinin uygulanmasını sağlıyor. Arka kameralardan sadece biri geleneksel formattayken, diğerleri alan derinliği sağlama ve hareket takibi gibi işlevleri yerine getiriyor. Üç kamera birlikte çalıştığında sadece fotoğraf çekmekten fazlası yapılabiliyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin yardımıyla oturma odasının ortasına büyük bir dinozor yerleştirilebiliyor.

Gionee S10 dört kamerayla rekabette kendisine avantaj sağlamayı amaçlıyor

Gionee tarafından paylaşılan örnek fotoğraflar, S10’un kamera ikililerinin etkileyici işler başarabileceğini gösteriyor. S10 dört kamerasıyla giderek kızışan Çin akıllı telefon pazarındaki rekabette kendisine avantaj sağlamayı amaçlıyor.