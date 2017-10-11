General Mobile ile Qualcomm arasında var olan iş ilişkisi, imzalanan yeni bir anlaşmayla birlikte yeni bir boyut kazanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 4G cihaz üretimi ve Qualcomm’un sahip olduğu 345’ten fazla lisansın küresel kullanım hakkı elde edildi.

Qualcomm ve General Mobile arasındaki 3G ve 4G teknolojilerini kapsayan anlaşmanın 9 Ekim’de tamamlandığı duyuruldu. Bu anlaşma kapsamında Qualcomm, General Mobile’a 3G ve 4G cihazlarını geliştirme, üretme ve satma patenti verdi. General Mobile, Qualcomm’un teknolojilerine erişimi olan dünya çapındaki önde gelen cihaz üreticilerinin arasına katılmış oldu.

Qualcomm Teknoloji Lisansından sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Rogers, bu anlaşmanın General Mobile’ın endüstride lider mobil teknolojilerden yararlanan yeni Android cihazları üretmesini sağlayacağına dikkat çekti. General Mobile CEO’su Sebahattin Yaman ise, Qualcomm ile yenilikçi ve güçlü ürünleri pazara sunmak için işbirliği yapmaktan dolayı duydukları heyecanı dile getirdi.

General Mobile, Google’ın da iş ortağı ve Türkiye’de ve yurt dışında kendi markasıyla birçok ülkede Android One telefonlarının satışını gerçekleştiriyor. Bu anlaşma tam da şirketten yeni bir Android One telefonu beklediğimiz zamanda geldi. Qualcomm daha önceki son iki telefonunda, yani GM 5 ve GM 6‘da MediaTek işlemcilerini kullanmıştı. Yakında beklediğimiz GM 6 Plus’ın, bu anlaşmadan sonra Qualcomm Snapdragon işlemciyle gelmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Yine de, resmi açıklamayı duyuncaya kadar tedbiri elden bırakmamakta fayda var.