Gboard Android uygulamasıyla metin düzenlemek kolaylaşıyor

Gboard Android klavyesinde yapılan değişiklikle klavyeyi kullanmak kolaylaşıyor. Yeni eklenen metin düzenleme moduyla eklenen ok tuşları, metinlerde düzenlenecek veya silinecek alanlara hızla ulaşılmasını sağlıyor.

Bu modda ok tuşlarının yanında büyük seç, kes, kopyala ve yapıştır butonları yer alıyor. Böylelikle imleci metin kutusunun içinde bir yerden başka bir yere sürükleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Metin düzenleme aracına önce klavye üzerindeki G butonuna ardından da açılan menüdeki “I” ikonuna dokunarak erişilebiliyor.

Gboard metin düzenleme konusunda sıkıntı yaşayanların oldukça işlevsel bulabileceği başka bir yenilik daha sunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde klavyenin boyutunu ve konumunu yeniden ayarlayabiliyor. Büyük bir telefonda tek elle yazı yazarken sıkıntı yaşayanlar için de bu özellik fazlasıyla faydalı olabilir. Bunun için G logosuna dokunmak ve ardından üç nokta ikonuna dokunarak tek el moduna geçiş yapılabiliyor. Buradan klavyeyi kişiselleştirmek mümkün oluyor.

Gboard Android uygulaması daha fazla dili destekleyecek

Bu değişikliklere ek olarak, Gboard’un desteklediği dillerin sayısı da artıyor. 22 Hint dili, Google’ın klavye uygulamasının kapsama alanına giriyor. Gboard ekibi, söz konusu desteğin hazırlanması sürecinde ilgili dilleri ana dil olarak konuşanlarla birlikte çalıştı.