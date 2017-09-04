Garmin üst segment ve fitness odaklı akıllı saatleriyle alkışı hak ediyor. Ancak Apple, Samsung ve Fitbit gibi şirketlerin iki katı fiyatına akıllı saat satmak, şirkete pek yarar getirmeyebiliyor. Garmin Vivoactive 3 ile bu problem için bir çözüm sunuyor.

Berlin’de düzenlenen IFA 2017‘de görücüye çıkan Vivoactive 3; uzun pil ömrü, kaydırma tabanlı kontrol özellikleri ve görece makul fiyatıyla dikkat çekiyor. Şirket yeni ürünüyle Apple, Samsung ve Fitbit gibi rakipleriyle olan mücadelesinde elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yuvarlak ekrana sahip olan Vivoactive 3’te yerleşik GPS ve kalp atış hızı monitörü bulunuyor. Bu sayede saat hem sürekli hem de oturum tabanlı olarak takip gerçekleştirebiliyor. Vivoactive 3’te 15 özel iç mekan ve açık hava spor uygulaması bulunuyor. Stres takibi ve VO2 Max ölçüm yeteneklerine de sahip olan akıllı saat, Uber gibi üçüncü taraf uygulamaları ve üçüncü taraf saat arayüzlerini de destekliyor.

Garmin’in Side Swipe adını verdiği özellik, Vivoactive 3 ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar dokunmatik ekranın yanı sıra saatin çerçevesi üzerinde kaydırma hareketleri yaparak saati kontrol etmek mümkün oluyor. Vivoactive 3, şirketin yeni mobil ödeme servisi Garmin Pay’i de destekliyor.

Garmin’in IFA 2017’de görücüye çıkardığı tek ürün Vivoactive 3 olmadı. Şirket, Vivomove HR ve Vivosport adını taşıyan iki ürünü daha tanıttı. Standart bir analog saat gibi görünen Vivomove; adım ve basamak sayma, egzersiz ve uyku takibi gibi görevleri yerine getirebiliyordu. Vivomove HR ile Garmin listeye kalp hızı sensörlerini de ekledi. VO2 Max seviyesini hesaplayabilen saat, fitness yaşını ve stres seviyesini de ölçebiliyor. Garmin Vivomove HR için akıllı saat modunda 5 gün, standart saat modunda ise 2 hafta pil ömrü vadediyor.

Vivosport ise kalp atış hızı sensörüne sahip, standart bir hareket takip cihazı olarak nitelenebilir. 7 gün pil ömrü vadeden Vivosport’ta egzersiz uygulamaları, GPS ve daima açık renkli ekran bulunuyor. VO2 Max ve stres seviyelerini de ölçebilen Vivosport ile havuzda yüzmek veya duşa gimek de mümkün.

Garmin Vivoactive 3 299.99 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

Vivoactive 3 için 299.99 ila 329.99 dolar arası bir rakam ödemek gerekecek. Vivomove HR’ın spor modelinin fiyat etiketinde 199.99 dolar, premium modelinin fiyat etiketinde ise 299.99 dolar yazacak. Vivosport ise 199.99 dolar karşılığında satılacak.