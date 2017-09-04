Teknoloji şirketleri, giyilebilir ürünleri daha ilgi çekici kılmak için çeşitli yöntemler deniyor. Bu yöntemler arasında mobil ödeme çözümleri de bulunuyor. Apple, Samsung ve Fitbit gibi önemli giyilebilir ürün üreticileri, cihazlarına mobil ödeme çözümleri de entegre ediyor. Yeni akıllı saati Vivoactive 3’ü tanıtan Garmin de söz konusu gruba katılıyor. Garmin Pay, Vivoactive 3 ile birlikte faaliyete geçiyor.

Garmin dünyanın en büyük 5 büyük giyilebilir ürün üreticisi arasında yer alıyor. Dolayısıyla şirketin de rakipleri gibi bir mobil ödeme çözümü geliştirmesine şaşırmamak gerekiyor. Yeni akıllı saati Vivoactive 3’e NFC yongası yerleştiren Garmin, böylelikle saatin mobil ödemelerde kullanılabilmesini mümkün hâle getiriyor. NFC unsurunda bulunan yerleşik güvenlik çözümleri sayesinde uyumlu satış terminallerinde saati dokundurarak ödeme yapılabiliyor.

Vivoactive’in baş ürün müdürü Phil McClendon, yerleşik mobil ödeme çözümünün Garmin kullanıcılarının talep ettiği bir özellik olduğunu belirtti. McClendon, sportif kullanıcıların dışarıya çıkarken telefonlarını bırakabilmeyi istediklerini dile getirdi.

Garmin’in mobil ödeme çözümünün temelinde akıllı cüzdan şirketi NXT-ID’ye ait FitPay isimli şirket bulunuyor. ABD’de büyük bankalara ait Visa ve MasterCard kredi ve banka kartlarını destekleyen sistemle ilgili kapsamlı detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Garmin Pay ile ödeme yaparken kullanılacak kartlar, Garmin Connect üzerinden sisteme kaydedilebilecek. Her ödeme işlemi, giriş koduyla koruma altına alınacak. Kodun girilmesinin ardından cihaz 24 saat boyunca aktif ödeme modunda olacak. Böylelikle her işlemde tekrar tekrar şifre girmeye gerek kalmayacak. Saat koldan çıkarıldığında yine ödemelere kapatılacak.

Garmin Pay başka cihazlarda da desteklenecek

Garmin mobil ödeme çözümünü hangi cihazlara getireceği konusunda şimdilik bilgi vermedi. McClendon, yakında uygun diğer ürünlere de mobil ödeme servisi için destek getireceklerini söylemekle yetindi.