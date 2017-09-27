Garmin Disney ile işbirliğine giderek popüler Star Wars, Marvel ve Disney karakterlerinden bazılarını bilekliklerine taşıdı. BB-8, Yenilmezler ve Minnie Mouse gibi karakterlerin göründüğü yeni fitness bilekliği Vivofit Jr. 2 adını taşıyor. Garmin yeni ürünüyle çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

Garmin yeni fitness bilekliği Vivofit Jr. 2 için gün boyu kullanım vadediyor. Uyku izleme, adım sayma ve hareket edilen dakikaların takibi gibi özelliklere sahip olan bileklik, suya dayanıklı olması ve tek şarjla bir günlük pil ömrü vadetmesiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vivofit Jr. ve Vivofit Jr. 2 arasında iki ciddi fark bulunuyor. Bu farklardan ilki, yeni modelin renkli bir ekran taşıması. İkinci fark ise Garmin’in bilekliğinde çocuklara daha uygun bir tasarımı seçmesinden kaynaklanıyor. Şirket geçtiğimiz yılki modellerde renkli dokular, çiçekler veya pikselli kamuflaj görünümlü tasarımlar sunmuştu. Vivofit Jr. 2 ise Kaptan Amerika ve Star Wars tasarımlı kayış seçenekleri barındırıyor.

Kayıştaki karakterler aynı zamanda fitness bilekliğinin bağlandığı mobil uygulama üzerinde de görülecek. Çocuklar aktivite hedeflerini yerine getirerek hikayeler içinde ilerleyebilecek. Ebeveynler de çocuklara hedef belirleyebilecek. Garmin bu özelliği ilk Vivofit Jr.’da da sunmuştu. Ancak ilk hikayelerde Star Wars teması bulunmuyordu.

Garmin Disney temalı Vivofit Jr.2’yi 99.99 dolar karşılığında satacak

Garmin yeni fitness bilekliğini 99.99 dolar karşılığında satacak. Bu rakam orijinal modelin fiyat etiketinde yazan rakamdan yüzde 20 daha fazla. Ekstra kayışlar ise 29.99 dolar karşılığında satılacak ve uygulama içinden erişilen oyun temalarının kilidini açabilecek.