Samsung’un geçtiğimiz şubat ayında MWC 2017’de duyurusunu gerçekleştirdiği Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tabletlerin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Güney Koreli şirketin belirttiğine göre, Galaxy Tab S3 oyun ve eğlence deneyimini zenginleştirirken, Galaxy Book da iş hayatında pratik çözümler sağlıyor.

Galaxy Tab S3’te 9.7 inç, Super AMOLED ekran bulunurken; Galaxy Book’un 10.6 inçlik versiyonunda TFT LCD, 12 inçlik versiyonunda ise Super AMOLED ekran yer alıyor.Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle 10 bit renge sahip HDR (yüksek dinamik aralık) video içeriği destekliyor. Bu desteği şu an için Amazon Video içinden sunulan videolarda deneyimlemek mümkün oluyor.

Bu arada Samsung, bu yeni tabletlerle birlikte yepyeni bir S Pen de tanıtmıştı. 9 mm kalınlığa sahip olan yeni S Pen, Samsung’un belirttiğine göre gerçek bir kalem gibi kullanılıyor. Basınca duyarlı 0,7 mm’lik uca sahip olması sayesinde doğal bir yazı deneyimi sunuyor. S Pen, hızlı not almak için Screen Off Memo, kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikler içeriyor.

Önemli mesajların kaçırılmasını engellemek için ileti bildirimlerini senkronize eden Samsung Flow, güvenli bir giriş için oturum açarken Galaxy Tab S3’te parmak izi ile kimlik doğruluyor. Bu özellik aynı zamanda kesintisiz bir çalışma sağlıyor ve dokümanları mobil cihazdan tablete aktarmak için uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabiliyor.

Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, Samsung’un otomatik odaklama özellikli 13 mega piksel ana kamera ve yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 mega piksel ön kamera içeren yenilikçi Galaxy teknolojisinin mirasını sürdürüyor. Tabletlerin aynı zamanda genişletilebilir depolama ve hızlı şarj özellikleri gücün daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Galaxy Book, bireysel müşterilere özel kampanyasıyla HDMI,USB A ve USB C tipi çıkış içeren 199 TL değerinde Targus 3’ü1 arada USB C Tipi çevirici adaptör hediyeli olarak satışa sunulacak.

Galaxy Tab S3’ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı LTE özellikli versiyon için 2.999 TL ve sadece Wi-Fi versiyonu için 2.499 TL olarak belirlendi. Galaxy Book’un tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise, Galaxy Book 12″ için 4.499 TL, Galaxy Book 10.6 LTE için 2.999 TL ve Galaxy Book 10.6 WiFi için de 2.499 TL olarak açıklandı.