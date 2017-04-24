Galaxy S9 Qualcomm Snapdragon 845 işlemciyle gelebilir

Galaxy S8 ve S8+ henüz geçen cuma günü satışa sunuldu. Samsung hâli hazırda yoğun biçimde söz konusu iki cihazın lansmanını gerçekleştiriyor. Ancak bu durum önümüzdeki yılın amiral gemisi Galaxy S9 ile ilgili iddiaların ortada dolaşmasını engellemiyor.

Galaxy S8 ve S8+’ta 10 nm. mimarisiyle üretilen Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 işlemci bulunuyor. Samsung ve Qualcomm arasındaki işbirliğinin S9’da da süreceği ve telefonda Snapdragon 845 işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor.

Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcilerin üretiminde Samsung ve TSMC ile birlikte çalışması bekleniyor. Her iki şirket de 7nm süreciyle üretim yapma konusunda araştırmalarda bulunmuş ve test amacıyla üretim gerçekleştirmişti. Dolayısıyla Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisinin 7 nm mimarisiyle üretimi şaşırtıcı olmayacaktır. Samsung’un LSI birimi, kısa süre önce 7 nm mimarisine sahip yongaların geniş ölçekli üretimi için 2018’in başını işaret etmişti.

Galaxy S9 için hazırlıklar neden erken başladı?

S8 ve S8+’ın satışa sunulmasının üstünden zaman geçmeden S9 için çalışmaların başlaması kulağa şaşırtıcı gelebilir. Ancak gerçekleştirilen testlerde Snapdragon 835 işlemcili S8’in pil ömrünün Exynos işlemcili versiyona kıyasla daha düşük olduğu belirtiliyor. Bu da Samsung ve Qualcomm’un S9’da bu mesafeyi kapatmak için şimdiden kolları sıvamasını anlamlı hâle getiriyor.