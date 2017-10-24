Galaxy S9 ekranında parmak izi tarayıcısı için küçük bir alan bulunabilir

Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ta parmak izi tarayıcısını yerleştirdiği noktanın “tuhaflığı”, kimi kullanıcıları rahatsız etmişti. Güney Koreli şirket, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen Galaxy S9’da bu rahatsızlığa çözüm getirecek gibi görünüyor.

Samsung, parmak izi tarayıcısını cihazın ön yüzünde Sonsuz Ekran’dan yer kalmadığı için arka panele taşımıştı. Şirket, parmak izi tarayıcısını ekranın altına entegre etme konusundaki çalışmalarından sonuç alamamıştı.

Ancak S8 ve S8+’ta parmak izi tarayıcısı için seçilen konum, eleştirilere neden olmuştu. Bu eleştirilere kulak vermiş gibi görünen Samsung, alternatif bir çözüm geliştirmişe benziyor. Samsung tarafından Güney Koreli ticari marka şirketi Kipris’e yapılan bir başvuru, Sonsuz Ekran’ın üzerine küçük bir alanın eklenebileceğini gösteriyor.

Apple’ın iPhone X’un ekranındaki çıkıntıya benzer olabileceği düşünülen bu alanda parmak izi tarayıcısının bulunması bekleniyor. Söz konusu alanın çok küçük olacağı ve ekranın çerçevesiz görüntüsüne zarar vermeyeceği de iddialar arasında yer alıyor.

Samsung’un optik parmak izi sensörünü S9’un çıkışına yetiştiremeyeceği söyleniyor. Dolayısıyla parmak izi tarayıcısının doğrudan ekranın altına yerleştirilmesi beklenmiyor. Söz konusu teknolojinin Galaxy Note 9 ile birlikte kullanılmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Ortada henüz bir taslak bulunmadığı için ekran üzerindeki küçük alanın Galaxy S9’un genel görünümüne nasıl bir etki yapacağı konusunda bir şey söylemek pek kolay değil. Ancak Samsung’un tasarım konusundaki tecrübesiyle etkileyici bir çözüm sunması şaşırtıcı olmayacaktır.

Galaxy S9 Mart 2018’de tanıtılabilir

Galaxy S9’da 5.9 inç, S9+’ta ise 6.2 inç ekranın bulunması bekleniyor. Telefonların ABD’de satılacak versiyonlarının Qualcomm Snapdragon 845 işlemci taşıması öngörülüyor. Cihazların tanıtımı için ise 2018’in mart ayı işaret ediliyor.