Galaxy Note 8’in tanıtılması ve satışa sunulmasıyla birlikte Samsung cephesinde gözler Galaxy S9 ve S9+’a çevrildi. Güney Koreli şirketin 2018 model amiral gemilerine ilişkin söylentiler bir süredir etrafta dolaşıyor ve bu söylentilere sürekli olarak yenileri ekleniyor. S9 ve S9+ ile ilgili iddiaların en yenisi akıllı telefonların arka panel tasarımını ilgilendiriyor.

Çin kaynaklı haberlere göre; Samsung, S9 ve S9+’ta arka panelde parmak izi tarayıcısının yerini değiştirecek. Güney Koreli elektronik devi, S8 ve S8+’ta parmak izi tarayıcısını yerleştirdiği konum nedeniyle bir hayli eleştirilmiş ve şirket bunun üzerine ağustosta tanıttığı Note 8’de tarayıcıyı farklı bir noktada konumlamıştı. Bu değişikliğe rağmen, parmak izi tarayıcısına hâlâ zor erişildiğine dair yorumlar gelmişti.

Samsung genelde üst segment telefonlarındaki tasarım fikirlerini orta segmente aktarmayı seçse de, S9 ve S9+’ta bu durum farklı olacak gibi görünüyor. Şirketin parmak izi tarayıcısının yerleşimi konusunda 2018 model Galaxy A5 ve A7 ile birlikte gün yüzüne çıkaracağı tercihini, S9 ve S9+’ta da uygulaması bekleniyor. Sızıntılara göre, 2018 model A5 ve A7’de parmak izi tarayıcısı arka kameranın altına taşınacak. Samsung böylelikle kameraya daha rahat erişilebilmesini amaçlıyor.

Galaxy S9 ve S9+ 2018’in mart ayında tanıtılabilir

Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili dedikodulara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek gibi görünüyor. Akıllı telefonların önümüzdeki mart ayında tanıtılması bekleniyor.