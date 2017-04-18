Galaxy S8 prototipi çift arka kameranın değerlendirildiğini gösteriyor

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8, arka kamera konusunda sıra dışı bir özellik veya yenilik vadetmiyor. Ancak bu durum, Güney Koreli şirketin telefonun arka kamerasında son dönemin popüler trendini uygulamayı değerlendirdiğini gösteriyor.

Paylaştığı sızıntıların isabetli olmasıyla ün kazanan KK rumuzlu Weibo kullanıcısı, S8 Plus prototipine ait olduğunu belirttiği bir fotoğrafı paylaştı. Samsung’un tanıttığı telefon ve fotoğrafta görülen telefon arasında ise somut bir fark göze çarpıyor. Prototipte dikey olarak konumlanmış çift arka kamera yer alıyor. Teknoloji dünyasında son dönemin yaygın trendi olan çift arka kameraya iPhone 7 Plus, LG G6, Huawei P10 gibi akıllı telefonlarda da rastlanıyor.

Samsung yöneticileri sızan prototip fotoğrafının kendileri için bir öneminin olmadığını belirtseler de, çift arka kameranın gündeme alındığı fotoğraf sayesinde anlaşılıyor. Gerçek S8’de telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Prototip fotoğrafında ise parmak izi tarayıcısına rastlanmıyor. Bu da Güney Koreli şirketin tarayıcıyı ekranın altına yerleştirmeyi denemiş olması ihtimalini akıllara getiriyor.

Samsung Galaxy S8 takipçisi modellere çift arka kamera yerleştirmek zorunda kalabilir

Apple’ın iPhone’un 10. yaşını kutlamak için hazırladığı iPhone’da çift arka kameraya yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti ve çift arka kameralı telefonların giderek yaygınlaşması nedeniyle Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarında çift arka kamerayı tercih etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.