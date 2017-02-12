Samsung ile ilgili tek logo sızıntısı sanal asistan Samsung Bixby ile ilgili değil. Twitter’ın ünlü sızıntı kaynaklarından olan Evan Blass, Samsung Galaxy S8 Plus için tasarlandığını iddia ettiği resmi logoyu sızdırdı. Söz konusu mobil teknoloji haberleri olduğunda, ünlü sızıntı kaynağının haklı sayılır bir ünü bulunuyor. Bu nedenle son sızıntının da doğruluk ihtimali yüksek görünüyor, yine de ihtiyatlı davranmakta da fayda var.

Galaxy S8+ cihazının çok yakında çıkacak iki yeni Galaxy S8 akıllı telefonundan büyük olanı olduğu tahmin ediliyor. Galaxy S8+ veya Galaxy S8 Plus olarak anılan bu cihazı sızan logosu da iddiaları destekliyor. Telefonun 6.2 inç gibi büyük boyutlu bir ekran, ayrıca Snapdragon 835 işlemci, 8 GB RAM gibi teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.

Yeni Samsung akıllı telefonlarının ilgi çeken özelliklerden biri de Samsung Bixby olacak gibi görünüyor. İngilizce başta olmak üzere sekiz farklı dil desteğiyle çıkacağı söylenen bu sanal asistan Bixby Pay gibi, ödemeleri sesle yapmayı sağlayacak çeşitli sesle etkinleştirilen özelliklere de sahip olacak.