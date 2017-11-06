Galaxy Note 9 prototipi 2018’in başında hazır hâle gelebilir

Eylül ayında satışa sunulan Galaxy Note 8, Samsung’a 2016’da Note 7 ile yaşadığı hüsranı iyiden iyiye unutturmuş durumda. Dolayısıyla Güney Koreli şirketin gözünü bir sonraki adıma çevirmesine şaşırmamak gerekiyor. Samsung’un yol haritasında öncelik Galaxy S9 ve S9+’ta olsa da, Galaxy Note 9 da şirketin çizim tahtasındaki yerini almışa benziyor.

Son dedikodulara göre, Samsung Note 9’u geliştirme çalışmalarına başladı. Akıllı telefonun şirket içinde “Crown” kod adıyla anıldığı iddia edilirken, telefonun çıkışı konusunda da aşina olunan zaman aralıkları dillendiriliyor. Galaxy Note serisinin üyeleri genellikle ağustos ayı içinde tanıtılıyor. Samsung’un Note 9’da da bu geleneği sürdürmesi ve telefonu ağustos ayının ortalarında duyurması bekleniyor.

İnternete sızan kod ismi, telefonda bulunan özellikler konusunda herhangi bir ipucu vermiyor. Ancak Samsung’un telefona ilişkin hazırlıklarda işi sıkı tuttuğunu gösteren başka işaretler de bulunuyor. Şirketin telefon için gerekli donanımları toplamaya başladığı ve akıllı telefonun prototipinin 2018’in başında hazır hâle geleceği söyleniyor.

Galaxy Note 9 parmak izi tarayıcısını ekranın altına taşıyacak mı?

Galaxy Note 9 ile en büyük beklenti parmak izi tarayıcısının konumuyla ilgili. Samsung’un parmak izi tarayıcısını ekranın altına yerleştirmeye Note 9 ile birlikte başlayacağı iddia ediliyor. Bu dedikodunun doğru çıkıp çıkmayacağını görmek içinse beklemek gerekiyor.