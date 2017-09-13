Note markası, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note 7’nin başına gelenlere rağmen gücünü kaybetmemiş gibi görünüyor. Samsung kısa bir süre önce Note 8’in ABD’de ön satış rekorunu kırdığını duyurmuştu. Şirket akıllı telefonun küresel ölçekteki ön satış performansından da memnun görünüyor. Samsung Galaxy Note 8 için ön sipariş sürecinin ilk 5 gününde 650 bin sipariş verildi.

Samsung, Note 8’in ön sipariş performansına ilişkin duyuruyu ana vatanı Güney Kore’de gerçekleştirdiği özel etkinlikte yaptı. Etkinlikte konuşan Samsung’un mobil biriminin patronu DJ Koh, ön siparişin başlamasının ardından 40 ülkede toplam 650 bin sipariş aldıklarını belirtti. Koh, bunun Note 7’den 2.5 kat daha hızlı olduğuna dikkat çekti.

Note 8, 23 Ağustos’ta tanıtıldıktan sonra 24 Ağustos’ta ön siparişe çıkmıştı. Telefonun Türkiye’deki fiyat etiketinde yazan 4999 TL yüksek bir rakam olsa da, Samsung bu rakamın etkisini azaltmak için ön sipariş sürecinde bazı özel teklifler sunuyor.

Galaxy Note 8 Türkiye’de 18 Eylül’de satışa sunulacak

18 Eylül’e kadar Note 8 için ön sipariş verenler, Samsung’un çevrim içi aksesuar mağazasında geçerli 500 TL’lik bir hediye çekine sahip olacak. 19 Eylül ve 6 Ekim arasında Note 8 alanlara ise, yine aynı mağazada geçerli, 300 TL değerinde hediye çeki armağan edilecek. Galaxy Note 8, 18 Eylül itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.